أنهى فريق الفيحاء صيامه عن الانتصارات منذ 9 جولات، بعد فوزه الثمين على مضيفه الأخدود بنتيجة هدفين لهدف، خلال المباراة التي جرت اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، ضمن الجولة الـ15 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».وكان الفيحاء هو البادئ بالتسجيل طريق الأوروجوياني أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 34، فيما نجح الأخدود في تعديل النتيجة من ركلة جزاء سددها الزيمبابوي نوليدج موسونا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لكن الفيحاء تمكن من خطف الفوز بعد تسجيله الهدف الثاني عبر الزامبي فاشون ساكالا من ركلة جزاء في الدقيقة 87.وبهذا الفوز، رفع الفيحاء رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الـ17، بالتساوي مع الأخدود الذي تلقى خسارته الثانية توالياً، محتلاً المركز الـ15.