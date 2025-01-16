تغلّب فريق الاتحاد على ضيفه الرائد، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.وتمكن فريق الاتحاد من افتتاح نتيجة اللقاء عند الدقيقة 21 عن طريق اللاعب كريم بنزيما، في حين عزز النتيجة اللاعب بيرجوين عند الدقيقة 45+ 6، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل.وفي الشوط الثاني استطاع الرائد أن يقلص الفارق بتسجيله للهدف الأول عند الدقيقة 58 عن طريق لاعبه نايف هزازي، ليعود الاتحاد بعدها ويواصل تألقه ويسجل الهدفين الثالث والرابع عن طريق اللاعبين عبدالرحمن العبود وحسام عوار عند الدقيقتين 71، 77.وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده لـ 40 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 14 بالمركز الثالث عشر مؤقتاً.