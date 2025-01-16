عزز فريق الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إثر فوزه العريض على ضيفه الفتح بتسعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب «المملكة أرينا» بالعاصمة الرياض ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.وأنهى الهلال الشوط الأول من المباراة متقدماً بأربعة أهداف، جاءت عن طريق المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي عند الدقيقة 20، والبرازيلي رينان لودي بالدقيقة 39، ومواطنه ماركوس ليوناردو بالدقيقة 45+6 من علامة الجزاء، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة التاسعة من الوقت البديل.وفي الشوط الثاني أضاف الفريق 5 أهداف أخرى، كان لليوناردو النصيب الأكبر منها بعد تسجيله لهدفين في الدقيقتين 54 و65 أكمل بها «الهاتريك»، فيما أحرز الأهداف الثلاثة الأخرى كل من البديل عبد الله الحمدان عند الدقيقة 89، والبرازيلي مالكم في الدقيقة 90+5، ولاعب الفتح فيصل العبد الواحد بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة من البدل الضائع.وبهذا الفوز الكبير رفع الهلال رصيده النقطي إلى 40 نقطة مواصلاً صدارته لجدول الدوري، فيما أبقت الخسارة فريق الفتح متذيلاً للترتيب بـ 6 نقاط.