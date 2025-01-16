حقق الهلال للمرة الثانية أكبر نتيجة تاريخية منذ انطلاقة دوري المحترفين 2008-2009 بعد فوزه بنتيجة كبيرة قوامها تسعة أهداف مقابل لا شيء أمام مضيّفه الفتح، ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين.وسبق للزعيم أن دك شباك الحزم بنفس النتيجة الموسم الماضي، بدورها «عكاظ» تستعرض أكبر النتائج في تاريخ دوري المحترفين، إذ كان النصيب الأكبر في تحقيق النتائج الكبيرة لفريقي الهلال والاتحاد بأربع مباريات لكل فريق، ومباراة واحدة لفريق الوحدة، وكانت المباراة الأولى فوز الاتحاد على مستضيفه الوحدة في موسم 2008-2009 بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، سجل للاتحاد نايف هزازي (هدفين) وهشام بوشروان «هاتريك» وعبدالعزيز الصبياني وطلال المشعل.أما المباراة الثانية فحقق الهلال ثاني أكبر نتيجة فوز في دوري المحترفين موسم 2008-2009، بعد فوزه على نجران بنتيجة سبعة أهداف للا شيء، سجل للهلال ياسر القحطاني «سوبر هاتريك» وأحمد الفريدي وكريستيان ويلهامسون وفهد المبارك.وجمعت المباراة الثالثة القادسية بمستضيفه الاتحاد في موسم 2009-2010، وحقق الاتحاد انتصاراً كبيراً بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، وسجل للاتحاد أمين الشرميطي وأحمد حديد ونايف هزازي «هاتريك» وطلال المشعل ومحمد نور.أما الرابعة فكانت لفريق الوحدة الذي فاز على الحزم في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع موسم 2010-2011 بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدف للحزم، سجل للوحدة مختار فلاتة «سوبر هاتريك» ومهند عسيري «هاتريك» وأحمد الموسى.وفي المباراة الخامسة فاز الاتحاد على القادسية بنتيجة ثمانية أهداف للا شيء في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام موسم 2011-2012، وسجل للاتحاد أسامة المولد ووينديل جيرالدو «هاتريك» ومحمد الراشد (هدفين) وباولو جورج وصالح الصقري.وفي المباراة السادسة فاز الاتحاد بسبعة أهداف للا شيء على هجر في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة موسم 2011-2012، سجل للاتحاد أسامة المولد وعبداللطيف البهداري (في مرماه) وصالح الصقري ومحمد نور (هدفين) ورضا تكر ومحمد الراشد.أما المباراة السابعة ففاز الهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض موسم 2015-2016، أمام الخليج وفاز بسبعة أهداف مقابل لا شيء عن طريق ناصر الشمراني (هدفين) وعبدالله الزوري وسعود كريري ونواف العابد ومحمد البريك وياسر القحطاني.وفي المباراة الثامنة كرر الهلال في موسم 2019-2020 انتصاراته الكبيرة في دوري المحترفين بعد فوزه على العدالة بسبعة أهداف للا شيء في المواجهة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، سجل للهلال نواف العابد وبافتيمبي غوميز «هاتريك» وسباستيان جيوفينكو وصالح الشهري وآندري كاريلو.أما المباراة التاسعة فهي التي أقيمت على مدينة ملعب الملك عبدالله الرياضية ببريدة بين الهلال والحزم واستطاع الهلال الفوز بتسعة أهداف مقابل لا شيء سجلها ميتروفيتش ومالكوم «هاتريك» وسافيتش وصالح الشهري ومحمد القحطاني ومحمد البريك ومحمد كنو.