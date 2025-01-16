أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أحد الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد نتائجه السلبية التي قدمها منذ انطلاق منافسات دوري روشن، والتي كان آخرها خسارته من نظيره فريق الهلال 9-0، ضمن منافسات الجولة ال 15 من دوري روشن السعودي.وبدأ القلق يسيطر على قلوب جماهير الفتح التي لم تتأخر في دعم ومساندة فريقها خصوصاً في المباريات التي تقام في مدينة الأحساء من حيث الحضور وتشجيع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، فيما حملت بعض الجماهير الفتحاوية مسؤولية ما يحدث للفريق لإدارة النادي مطالبين بإيجاد حلول جذرية قبل فوات الأوان.وكانت إدارة نادي الفتح قد وقعت قبل أسبوعين مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي المهمات الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي مع أفضلية التمديد موسماً آخر، خلفاً للمدرب السويدي ينس جوستافسون، المقال من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي، إلا أن حال فريق الفتح بقي على ما هو عليه من حيث مسلسل الخسائر المتتالية، ويحتل الفريق المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد 6 نقاط من أصل 15 مباراة.