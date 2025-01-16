استعاد المتسابق السعودي يزيد الراجحي، صدارة الترتيب العام في «فئة السيارات»، ضمن المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2025، والذي تحتضنه المملكة للمرة السادسة، ورفع من حظوظه لتسجيل نفسه كأول سعودي يحقق لقب رالي داكار على مر التاريخ، والذي سيسدل الستار عليه يوم غدٍ الجمعة.وكانت المرحلة التي أقيمت في هجرة الشبيطة، قد شهدت ثلاثة مسارات مختلفة للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، وهي: مسار للسيارات بطول 275 كلم، ومسار للدراجات بطول 152 كلم، إضافة إلى مسار للشاحنات بطول 126 كلم.وبالعودة إلى النتائج؛ فقد نجح البطل يزيد الراجحي من فريق «أوفر درايف» في استعادة صدارة الترتيب العام، بعد فوزه بالمركز الثالث في هذه المرحلة، وبفارق دقيقة واحدة، و45 ثانية عن صاحب المركز الأول السويدي ماتياس إكستروم، من فريق «فورد موتور سبورت»، والذي أنهى السباق بزمن 4 ساعات، و19 دقيقة، و27 ثانية، فيما تمكن القطري ناصر العطية، من فريق «داسيا ساندرايدرز» من الفوز بالمركز الثاني، وبفارق 41 ثانية عن المتصدر.وبهذه النتيجة يقترب يزيد الراجحي من التتويج بلقب رالي داكار السعودية 2025، حيث يبتعد بفارق 6 دقائق و11 ثانية في الترتيب العام عن الوصيف الجنوب أفريقي هينك لاتيغان، من فريق «تويوتا غازو» الذي يحل ثانياً، فيما يأتي ماتياس إكستروم في المركز الثالث بفارق 22 دقيقة، و34 ثانية عن صاحب المركز الأول.أما في فئة الدراجات، فنجح الإسباني توشا سكارينا دراج فريق «مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي» في الفوز بالمرحلة الحادية عشرة، بعد أن أنهى السباق بزمن يقدر بساعتين، و12 دقيقة، و4 ثوانٍ، وجاء الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس، دراج فريق «ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ»، في المركز الثاني بفارق 33 ثانية، فيما حقق الفرنسي أدريان فان بيفيرين، سائق فريق «مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي»، المركز الثالث بفارق 57 ثانية عن المتصدر.وبهذه النتيجة يقترب الأسترالي دانيال ساندرز، من التتويج بلقب رالي داكار لفئة الدراجات، حيث يبتعد بفارق 9 دقائق عن الإسباني توشا سكارينا الذي يتواجد في وصافة الترتيب، فيما يأتي الفرنسي أدريان فان بيفيرين في المركز الثالث، بفارق 15 دقيقة و50 ثانية عن صاحب المركز الأول.وبالنظر إلى منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر»، فقد تألق المتسابقون السعوديون في هذه المرحلة، حين نجح فريق «بي بي آر» بحجز المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء السعودي ياسر بن سعيدان أولاً بعد أنهى السباق بـ4 ساعات، و32 دقيقة و9 ثوانٍ، تلاه الإسباني باو نافارو في المركز الثاني بفارق 5 دقائق، و9 ثوانٍ، لتكمل السعودية دانيا عقيل النِصابَ بحجزها المركز الثالث، بفارق 7 دقائق عن المتصدر.وبهذه النتيجة يقترب الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو، من فريق «بي بي آر» من الفوز باللقب، إذ يبتعد بفارق ساعة واحدة و11 دقيقة، و36 ثانية عن البرتغالي غونزالو غويريرو، من فريق «ريد بُل أوف رود» في الترتيب العام، ويأتي الإسباني باو نافارو، في المركز الثالث بفارق ساعة واحدة، و30 دقيقة، و11 ثانية.وعلى صعيد منافسات فئة المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، فقد تمكّن فريق «كان- إم فاكتوري» وللمرة الثانية على التوالي من الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث جاءت الأمريكية سارة برايس في المركز الأول بزمنٍ 4 ساعات، و35 دقيقة و6 ثوان، تلاها التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو، في المركز الثاني بفارق 3 دقائق، و30 ثانية، وأكمل الأرجنتيني جيريمياس غونزاليس فيريولي النِصابَ بوصوله ثالثاً، بفارق 3 دقائق، و35 ثانية عن صاحب المركز الأول.وبهذه النتيجة يقترب الأمريكي بروك هيجر من الفوز بلقب هذه الفئة، إذ يتقدم بفارق يقدر بساعتين، و6 دقائق في الترتيب العام، عن التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو، ويأتي البرتغالي ألكسندر بينتو، من فريق «أولد فريندز» في المركز الثالث، بفارق 3 ساعات و37 دقيقة و6 ثوانٍ عن المتصدر.وأخيراً في فئة الشاحنات، فقد استطاع التشيكي مارتن ماسيك، من فريق «إم إم تكنولوجي»، تحقيق المركز الأول لهذه المرحلة، بزمن يقدر بأربع ساعات، و55 دقيقة، و14 ثانية، وجاء زميله في الفريق الهولندي كيس كوولين، في المركز الثاني بفارق 7 ثوانٍ، فيما تمكّن الليتواني فايدوتاس زالا، من فريق «سكوبا دي روي»، من الفوز بالمركز الثالث، بفارق دقيقتين و7 ثوانٍ عن المتصدر.وبهذه النتيجة أصبح ماسيك، على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الشاحنات، حيث يبتعد عن أقرب منافسيه الهولندي ميتشل فان دن برينك، من فريق «يورول رالي سبورت» بفارق يصل إلى ساعتين و25 دقيقة وثانية واحدة، ويأتي التشيكي أليس لوبرايس، من فريق «إنستا ترايد لوبراىس» في المركز الثالث، بفارق ساعتين و30 دقيقة و41 ثانية.وتختتم يوم غدٍ الجمعة منافسات رالي داكار السعودية 2025، مع انطلاق المرحلة الثانية عشرة والأخيرة، والتي ستقام في هجرة الشبيطة، ولمسافة 131 كلم، منها 61 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وسط منافسات يتوقع أن تشهد تنافساً محموماً بين المشاركين في مختلف الفئات والفرق العالمية.