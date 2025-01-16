تتقدم الأعمال في مشروع استاد الأمير محمد بن سلمان في القدية بصورة متسارعة لتسليمه في الوقت المحدد، إذ ينفذه تحالف يجمع FCC Construction الإسبانية، وشركة نسما وشركاهم للمقاولات، ويقع على قمم جبال طويق بارتفاع يبلغ 200 متر، ويستوعب 46 ألف متفرج. ويعد تحفة معمارية بمدرجاته الثلاثية والإطلالة الخلابة على إحدى قمم جبل طويق، حيث يتميز الاستاد بتصميم مستقبلي مبتكر غير مسبوق عالميا، وتكتسي معظم مساحات الواجهات الخارجية له بالزجاج الملوَّن وشاشات LED، وهو من ثمانية ملاعب في العاصمة السعودية «الرياض» لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، إذ تشهد السعودية لحظات تاريخية مهمة في رحلة قطاع الرياضة السعودي وفق خطة شاملة لكأس العالم 2034، تجمع بين الإرث الكروي وشغف اللعبة، بما يكفل تقديم نسخة راسخة في الأذهان باستضافة (48) منتخبا من قارات العالم كافة في دولة واحدة، إذ سيتم إنشاء 11 ملعبا جديدا بالكامل، وتطوير 4 ملاعب بمجموع 15 ملعبا في خمس مدن رئيسية هي: الرياض، جدة، الخبر، أبها، ونيوم، حيث صممت لتقديم أفضل المزايا العملية، وأعلى درجات الراحة والتجارب الاستثنائية، إذ تتمتع بمواقع إستراتيجية، مع الالتزام بالمعايير المحلية والدولية ودمجها للاستدامة كونه مبدأً أساسياً في تصميمها وتنفيذها، ومن الملاعب التي ستضمها مدينة الرياض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الشهير الذي سيتم تطويره بأحدث المعايير العالمية، كما سيتم رفع سعته لأكثر من 70 ألف متفرج، واستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الذي ‏يتميز بوجوده في قلب المنطقة الحيوية، ويعتبر أحد الملاعب التاريخية في العاصمة، وخامس ملاعب الرياض استاد جنوب الرياض، الذي يعتبر أحد الملاعب الجديدة ويجمع روح الأصالة والتراث بالحداثة ومستوحى من الطراز السلماني و‏يتسع لأكثر من 47 ألف مشجع، والسادس استاد روشن الذي سيتميز بتجربة خيالية غير تقليدية ويتسع لأكثر من 46 ألف مشجع، واستاد جامعة الملك سعود، أحد الملاعب البارزة في العاصمة ويتميّز بموقعه النابض بالحياة، وثامن الملاعب استاد المربع المستوحى من شجرة الطلح وصمم بمعايير عالمية وطابع سعودي، ‏يتسع لأكثر من 46 ألف مشجع.