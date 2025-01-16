كشفت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، أن نادي شيكاغو فاير الأمريكي، بدأ مفاوضات مع مهاجم الهلال السعودي نيمار جونيور تمهيدا لضمه خلال الفترة القادمة بعقد يستمر لموسمين، بعد أن أصبح خارج حسابات «الزعيم» هذا الموسم بسبب كثر إصاباته وتمهيدا للاستفادة من مبلغ انتقاله لتمويل صفقة المهاجم المصري محمد صلاح. وأشار التقرير الذي بثه موقع «RT» عبر حسابه الرسمي عبر الشبكة العنكبوتيه، إلى أن الهلال لم يستفد من صفقة نيمار البالغ من العمر 32 عاما، منذ انضمامه في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث شارك اللاعب البرازيلي في 7 مباريات فقط على مدار الموسمين الحالي والماضي بقميص الزعيم، بسبب تعرضه للإصابة بـ«قطع في الرباط الصليبي»، وأن قدوم اللاعب البرازيلي أرهق خزينة الهلال الذي صرف 101 مليون يورو على راتب اللاعب على مدار العام الماضي 2024. وأوضحت «الشبكة»: «نيمار لعب 42 دقيقة فقط في العام الماضي بشعار الهلال، ولمس الكرة 45 مرة، ليبلغ بذلك ثمن اللمسة الواحدة للكرة 2.2 مليون يورو في كل لمسة».