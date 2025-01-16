يستمر الصراع على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بين (المتصدر) الهلال و(الوصيف) الاتحاد، إذ يلتقي اليوم (الخميس)، الهلال بنظيره الفتح 6:05، فيما يواجه الاتحاد الرائد 8:00، كما يستضيف الأخدود الفيحاء 4:55 ضمن لقاءات الجولة 15.فعلى استاد (المملكة أرينا)، يدخل الهلال لقاءه أمام الفتح بعد أن استعاد صدارته ويسعى للمحافظة عليها، إذ يملك في رصيده 37 نقطة حصدها من 12 انتصاراً وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 39 وعليه 14 هدفاً، فيما يدخل الفتح هذا اللقاء بظروف صعبة، إذ حصد ست نقاط فقط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، فيما خسر في 10 لقاءات كأكثر الفرق خسارة ومحتلاً المركز الـ18 والأخير، وأحرز هجومه 12 هدفاً فقط وتلقت شباكه 26 هدفاً، ويطمح لتحقيق فوزه الثاني في الدوري أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير لتعزيز آماله بالبقاء في الدوري.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، يخوض فريق الاتحاد لقاءه أمام الرائد على أرضه وبين جماهيره؛ سعياً لاستعادة سلسلة انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام الفيحاء وتراجعه لمركز الوصيف برصيد 37 نقطة حصدها من 12 انتصاراً وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 33 وعليه 10 أهداف، ويطمح الرائد للخروج بنتيجة إيجابية بعد أن تعرض للخسارة في الجولات الثلاث الماضية ليتراجع للمركز الـ12 برصيد 14 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وتعادلين وثماني خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 22 هدفاً.وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يواجه الأخدود ضيفه الفيحاء في صراع الهروب من مراكز الهبوط، إذ يطمح كل منهما لحصد النقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، ويحتل الأخدود المركز الـ15 برصيد 12 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وثماني خسائر وله من الأهداف 17 وعليه 22 هدفاً، فيما يحتل الفيحاء المركز الـ17 وما قبل الأخير برصيد تسع نقاط حصدها من انتصار وحيد وستة تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 10 وعليه 24 هدفاً.