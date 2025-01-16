علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الوحدة شرعت في فتح ملفات تجديد عقود أربعة لاعبين في الفريق الكروي الأول بعد دخولهم فترة الأشهر الستة، وهم جواد الياميق، وليد باخشوين، علي مكي، وعبدالله العويشير، وذلك من أجل تجديد عقودهم لموسم آخر، لحاجة الفريق الفنية لهم.من جهة أخرى، شدد المدرب كارينيو خلال حصص التدريبات على ضرورة تحقيق الفريق الوحدواي الفوز على القادسية، وحصد النقاط الثلاث، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارد الفرسان منذ انطلاقة مباريات دوري روشن، خصوصاً بعد الانتصار المعنوي في الجولة الماضية من أمام الفتح بهدفين مقابل هدف. وركز كارينيو على التنظيم الدفاعي واللعب بقالب جماعي وعدم التهاون بالخصم الذي يعد واحداً من أقوى فرق الدوري بالموسم الحالي.