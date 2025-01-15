حقق صندوق الاستثمارات السعودي قفزات كبيرة العام الماضي بعد استحواذه على أندية الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، في يونيو 2023، وفق التقرير الذي نشره موقع «مشاريع السعودية» عبر موقعه الرسمي في منصة «x»، حيث ارتفعت الإيرادات التجارية للأندية تحت مظلة الصندوق بمعدل 123% في العام الأول مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة قبل استحواذ الصندوق، إذ أثر الصندوق السيادي على الأندية السعودية بزيادة القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات ريال إلى أكثر من 8 مليارات ريال، بعد تحسين البنية التحتية الرياضية ورفع جودة الخدمات المقدمة للجماهير، وضبط الحوكمة وتطويرها لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأعمال. وتصدر نادي الهلال قائمة أندية الصندوق من حيث الإيرادات بـ 1.09 مليار ريال، وجاء ثانيا نادي النصر بـ 615 مليون ريال، وبنسبة نمو مقارنة بالعام السابق 71 %، وحل النادي الأهلي ثالثا بـ 342 مليون ريال وبنسبة 222%، بينما سجّل نادي الاتحاد أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة 243%، مما يعكس التنافس القوي بين الأندية وسعيها المستمر لتعزيز مداخيلها عبر عقود الرعاية، وبيع التذاكر، وحقوق البث، لمواصلة تحسين الأداء وزيادة العوائد المالية.يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 75 % من أسهم هذه الأندية، بعد إعلانه ملكيته في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي» يونيو 2023، حيث وصل إنفاق الدوري السعودي على شراء عقود لاعبين عالميين إلى أرقام عالية، متفوّقاً على الدوري الإسباني، وخلف دوريات إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا على الترتيب، بحسب بيانات موقع انتقالات اللاعبين العالمية، حيث أنفقت أندية الصندوق أكثر من مليار ونصف المليار من أجل استقطاب اللاعبين.