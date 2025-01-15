علمت مصادر «عكاظ» أن صناع القرار في نادي ليفربول الإنجليزي يسعون لقطع الطريق على صندوق الاستثمارات السعودي، والإبقاء على النجم المصري هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح في صفوف الفريق وعدم التفريط فيه، إذ يدرس النادي الإنجليزي إجراء تعديل على العرض السابق بأن يكون العرض الجديد لمدة موسمين بدلاً من موسم رياضي واحد، مع الاحتفاظ بالميزات السابقة ليكون ثاني أعلى راتب يتحصل عليه بعد مهاجم ريال مدريد امبابي.يذكر أن جناح ليفربول النجم محمد صلاح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم القادم وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، ويتفوق العرض الهلالي على العرض الإنجليزي في مدة العقد والعقود الترويجية لملف كأس العالم 2034 والمناطق السياحية.ومنذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في ٢٠١٧، تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا 2019، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.