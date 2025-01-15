أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم منصة المستقبل MySAFF لمتابعة أداء اللاعبين وعرض إحصائياتهم في المباريات التي يشاركون فيها.وتم إطلاق المنصة بالتنسيق بين إدارة تقنية المعلومات والإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل إعداد جيل متميز ينافس إقليمياً ودولياً، عبر الاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية والتقنية ذات الصلة بتطوير مهارات اللاعبين وصقل خبراتهم.ويستفيد من منصة المستقبل MySAFF كل من الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى الكشافين، فيما ستتم إتاحتها قريباً للأندية والإعلام.وتشتمل المنصة على 3 نوافذ رئيسية وهي نافذة (MYSAFF) التي تُعنى بعرض إحصائيات اللاعب في المباريات التي يشارك بها وتشمل عدد المباريات، الدقائق، البطاقات، المساهمات والاستدعاءات الوطنية.كما تشتمل المنصة على نافذة الكشافة (Scouting) التي تتضمن التقارير الفنية التي أعدها الكشافون عن اللاعب، والتقييم الشامل للجوانب الفنية، البدنية، الذهنية والتكتيكية، إضافة إلى نافذة (SAFF PLUS) التي تتضمن إحصائيات من منصة نقل المباريات (SAFF PLUS) وتشمل أداء اللاعب والتمريرات، التدخلات، الثنائيات الهوائية والأرضية والتسديدات، إضافة إلى المساهمات التهديفية.وتتضمن المنصة العديد من الميزات الإضافية، من بينها وجود نظام موحد يربط بين استدعاءات اللاعب للمنتخبات الوطنية، كما تشتمل على تحديث لحظي للبيانات أثناء وبعد المباريات وتصميم يوفر تجربة مرئية سلسة.وتأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن مسارَي تطوير المواهب والتكنولوجيا اللذين يأتيان ضمن ركائز إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها عام 2021.