نجح الملاكم نادر عبدالجليل نادر محمد، الشهير بـ«الفتى الذهبي»، في تحقيق لقب بطولة المملكة في «الملاكمة التايلندية»، ممثلاً لنادي العُلا، بعد منافسة قوية ضمت لاعبين من أكثر من 30 دولة، مضيفاً إلى سجله لقب بطولة المملكة في «كونغ فو ساندا»، ليؤكد مكانته كأحد أبرز أبطال رياضات القتال في المملكة.وقال نادر عبد الجليل لـ«عكاظ»: الفوز ببطولة المملكة للملاكمة التايلندية باسم نادي العُلا شرف كبير لي، وهذا الإنجاز هو ثمرة عمل وجهد متواصلَين تحت إشراف الكابتن فراس سعدة، الذي ساهم بشكل كبير في إعدادي لهذه البطولة.وأشار عبدالجليل إلى أن المملكة تُثبت مجدداً أنها رائدة في الرياضة من خلال تنظيم بطولات عالمية بمستوى احترافي، ما يخلق بيئة مثالية للرياضيين لإبراز أفضل ما لديهم.وحصل البطل نادر على تكريم السفير التايلندي، إضافة إلى إشادة رئيس مجلس الاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية نائب رئيس الاتحاد الدولي الأمير فهد بن منصور بن سعد، الذي أثنى على الأداء المتميز والروح القتالية التي أظهرها نادر خلال البطولة.