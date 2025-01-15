يخوض نجم «الكيك بوكسينغ» المغربي إلياس النهاشي معركة مفصلية قد تمنحه فرصة القتال على حزام وزن الديك في بطولة «ون»، النهاشي يواجه النجم التايلاندي المخضرم بيتشتانونغ بيتشفيرغوس ضمن عرض «ون 171: قطر» يوم الخميس في 20 فبراير داخل صالة لوسيل الرياضية في قطر.النهاشي حقق انتصاراً في نزاله الأخير بإجماع الحكام على حساب المصنف الثاني ضمن فئة وزن الديك لينتزع منه المركز في ترتيب الفئة الوزنية ويرفع رصيده النظيف في المنظمة إلى 5-0.وسبق للمغربي، البالغ من العمر 28 عاماً، أن أحرز لقب وزن الذبابة لـ«الكيك بوكسينغ» في منظمة الفنون القتالية الكبرى لكنه تخلى عنه كي ينتقل للقتال ضمن فئة وزن الديك.ويُعد النهاشي، صاحب السجل الاحترافي الإجمالي 40-3، واحداً من أبرز نجوم «الكيك بوكسينغ» في العالم، مع العلم أنه المقاتل الوحيد الذي تمكّن من الفوز على بطل العالم في رياضتي «الكيك بوكسينغ» و«المواي تاي» سوبرلك كياتمو.ورغم امتلاك النهاشي مهارات قتالية عالية وانتصارات بارزة خلال مسيرته الاحترافية، إلا أنّ بطل فئة وزن الديك السابق بيتشتانونغ يمثّل اختباراً صعباً للمغربي.التايلاندي المخضرم، البالغ من العمر 39 عاماً، يمتلك خبرة طويلة وسجلاً إجمالياً مذهلاً يبلغ 359-56 وقد أطاح بحامل حزام وزن الديك سابقاً ألافيردي رمضانوف بالضربة القاضية في نزاله الأخير.ينطلق عرض «ون 171: قطر» الساعة 5:00 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة الخميس 20 فبراير ويُبثّ مباشرةً عبر beIN SPORTS.