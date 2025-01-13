أعرب مدرب برشلونة هانز فليك عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإسباني، مبدياً فخره بالنادي واللاعبين والجماهير على حدٍ سواء. جاء ذلك المؤتمر الصحفي الخاص بعد ختام لقاء نهائي كأس السوبر الإسباني بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، الذي انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 5-2، في الحدث الذي استضافته المملكة للمرة الخامسة بتنظيم وزارة الرياضة. وقال في حديثه خلال المؤتمر: «قدم الفريق أداء رائعاً يستحق الإشادة، وسط أجواء جماهيرية مذهلة في ملعب المباراة، نحن لا ننظر للتاريخ، بل نركز على الحاضر من أجل تطوير أنفسنا وتحقيق النجاحات لبرشلونة».وعن تفاصيل المباراة قال فليك: «بعد هدف ريال مدريد الأول، عدنا بسرعة، والطريقة التي واصلنا بها اللعب حتى النهاية كانت مذهلة، أحببت كيف دافعنا كمجموعة، خصوصاً بعد حالة الطرد، كان أداء اللاعبين رائعاً ويعكس روح الفريق».وتابع: «المباراة أظهرت أن الفريقين يمتلكان قوة كبيرة، لكننا لعبنا بطريقة رائعة، ومن المؤكد أن علينا أن نتعلم من كل مباراة نلعبها، ونقوم بتحليل هذه اللقاءات لتحسين فريقنا، فلدينا نقاط قوة واضحة، لكننا ندرك أيضاً أن هناك نقاط ضعف تحتاج إلى العمل عليها».من جانبه، يرى نجم فريق برشلونة وأفضل لاعب في المباراة البرازيلي رافينيا، أن فريقه استحق لقب البطولة عن جدارة، بعد المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون، متغلبين على الظروف الصعبة التي واجهتهم في المباراة.وتابع في حديثه: «من الرائع أن نبدأ السنة الجديدة بتحقيق لقب كبير مثل كأس السوبر، كنا ندرك قوة الخصم، ولذلك لعبنا بجدية كبيرة حتى حققنا هدفنا وتوّجنا باللقب».أما كارلو آنشيلوتي مدرب ريال مدريد، فقد أبدى غضبه الشديد من نتيجة المباراة، وقال في حديثه بالمؤتمر الصحفي: «لم نقدم الأداء المطلوب، وأنا مستاء من ذلك، برشلونة استحق التتويج باللقب».وأضاف مدرب ريال مدريد: «نحن غاضبون من النتيجة، ولكن هذه هي كرة القدم، علينا النظر إلى الأمام والاستعداد للمباراة القادمة بأفضل ما يمكن، فنحن لم ندافع بشكل جيد، وهذا ما ظهر بوضوح بعد تسجيلنا الهدف الأول، على عكس خصمنا الذي لعب بطريقة جماعية، واستفاد من هذه الميزة بلا شك، التي لم تغب عن أداء الفريق، حتى بعد تعرضهم لحالة الطرد».