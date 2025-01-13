يواجه الثنائي في الفريق النصراوي سلطان الغنام وأوتافيو، خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة التعاون، (الجمعة) القادمة، الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة النصر عقب لقاء التعاون أمام فريق الخليج، (الثلاثاء) 21 يناير الجاري الساعة 5:50 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.ويعود النجم بروزوفيتش للمشاركة مع الفريق النصراوي في مواجهة التعاون القادمة ضمن دوري روشن، بعد غيابه للإيقاف عن مباراة النصر الماضية أمام الأخدود التي انتهت لصالح النصر 3/‏1، ليصل للمركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن فريق القادسية الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط.من جانب آخر، يسعى المدرب بيولي لتجهيز الفريق للقاء التعاون القادم في الدوري بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والوصول للنقطة 31، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.موقف النصر بالدوريعدد المباريات: 14عدد النقاط: 28المركز: الثالث