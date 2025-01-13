يفتح مدرب التعاون أورابارينا ملف مواجهة النصر، الجمعة القادمة، الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يطمح في تحقيق الفوز على الفريق النصراوي وحصد النقاط الثلاث.ويواجه أشرف المهديوي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة النصر القادمة، إذ ستكون مواجهة التعاون عقب لقاء النصر أمام الرياض، الإثنين القادم، الساعة 6:10 مساء، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن الجولة 16 من دوري روشن.يذكر، أن الفريق التعاوني نجح في تحقيق الفوز على فريق القادسية بثلاثية نظيفة سجلها وليد الأحمد، وموسى بارو (هدفين)، ورفع رصيده النقطي إلى 21، بالمركز الثامن.