واصل فريقا كرة القدم بناديي أحد والأنصار مستوياتهما الهزيلة من بداية الموسم؛ ليقبعا في مناطق الهبوط من جدولي دوري الدرجة الأولى (يلو) بالنسبة لأحد، ودوري الدرجة الثانية بالنسبة للأنصار.وتعثر أحد أمام النجمة بالتعادل على ملعبه، ضمن منافسات الجولة (١٦) من دوري الدرجة الأولى (يلو)، ليقبع بالمركز الأخير بـ(٩) نقاط فقط تحصل عليها من الجولات الماضية، وفاز أحد في مواجهتين كانتا على ملعبه، إحداهما في أغسطس أمام الجبلين، والأخرى في ديسمبر أمام الزلفي، في حين تعادل في (٣) مواجهات، اثنتان منها كانت خلال الأسبوع الحالي، وخسر في (١١) مواجهة.أما بالنسبة للأنصار فقد خسر على ملعبه من الساحل بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة (١٩) ليصعد الساحل إلى المركز (١٤) ويحل الأنصار في المركز (١٥) مهدداً بالهبوط بعد أن تعادل الفريقان بالنقاط بـ(١٧) نقطة لكل منهما، مستفيداً بذلك الساحل من نتيجة المواجهات المباشرة بينهما، ويتبقى للأنصار (١١) لقاءً، ليتحدد من خلالها بقاء الفريق في دوري الدرجة الثانية من عدمه.وخسر الأنصار خلال الجولات الـ(١٩) التي لعبها في (١٠) مباريات كانت (٣) منها على أرضه و(٧) مواجهات خارج ملعبه، في حين تعادل في (٥) مواجهات، وانتصر في (٤) مواجهات كانت كلها على ملعبه، اثنتان منها في سبتمبر، والأخيرتان في ديسمبر.ويترقب الشارع الرياضي بالمدينة ومحبو الناديين، ماستؤول إليه نتائجهما في الجولات المقبلة، خوفاً من هبوط أحدهما أو كليهما للدرجة الأدنى.