نظّم مركز «السعيّرة» التابع لمحافظة حفر الباطن سباقاً رياضياً، صُنّف الأول من نوعه على مستوى مراكز وقرى المنطقة الشرقية تحت إشراف وزارة الرياضة، إذ شهد تسجيل مشاركة أكثر من 150 متسابقاً حضروا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى حضورِ عددٍ من الجنسيات العربية والأفريقية والأوروبية ممن توافدوا على مركز «السعيرة» للمشاركة في السباق.وثمن رئيس مركز «السعيرة» مشعل بن بدر الفغم، اهتمام ودعم محافظ محافظة حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل لهذه الفعالية، مؤكداً في الوقت ذاته حرص سكان مركز «السعيرة» وأبنائها على تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم مسيرة النماء والتطوير للمحافظة عموماً ومراكزها وقراها خصوصاً.من جانبه قال المشرف العام على السباق سلمان بن بدر الفغم: إن سباق «السعيّرة» جاء بعد دراسة وتخطيط وجهود تكاملية وموحّدة بين الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الجهود التي قدمها أبناء «السعيّرة» ممن ساهموا بشكل كبير في عمليات التنظيم والتنسيق، ما نتج عنه تنظيم فعالية رياضية حظيت بإقبال كبير من مختلف المحافظات والقرى ومن عدةِ جنسيات عربية وأفريقية وأوروبية توافدت على المنطقة للمشاركة والحضور.وأشار إلى أن تنظيم هذا السباق ليس إلا البداية للعديد من الأنشطة التي يستهدف مركز «السعيّرة» تنظيمها في المستقبل القريب بالتنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة وذات الاختصاص، مؤكداً حرص واهتمام سكان المركز على تقديم كل ما من شأنه تسليط الضوء على ما تزخر به محافظة حفر الباطن من قدرات وإمكانات ومن مجتمع حيوي ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من المنجزات، وما يحظى به مركز «السعيرة» من كفاءات وطنية شابة تتطلع إلى المساهمة في دعم مسيرة تحقيق اقتصاد وطني مزدهر لوطن طموح.وقد جاء تنظيم هذا السباق النوعي؛ تخليداً للجهود التي كان قد قدمها الراحل الدكتور سلطان بن بدر الفغم الذي قدم لمركز «السعيّرة» وسكانها العديد من الخدمات الرياضية والاجتماعية، إذ حملت الجوائز المقدمة للفائزين اسم الدكتور الفغم تخليداً لذكراه وجهوده ومبادراته الانسانية.