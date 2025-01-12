شهد ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية إقامة حفله السباقي رقم (76، 77) الذي تضمن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي وهو الحدث الأعظم في عالم سباقات الخيل العربية، إذ كانت الكؤوس الرئيسية ضمن سلسلة سباقات استمرت على مدار يومين، وقد توّج الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الفائزين بالأشواط الرئيسية بكؤوس المالك والمدرب والخيال، في نسخة شهدت الإعلان عن تواصل الجوائز من المركز الأول وحتى المركز السابع من كل شوط. وأقيم كأس إسطبلات الخالدية الدولي الفئة الثانية على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 500 ألف دولار، وفاز بالكأس الجواد تصلال الرعيلة للمالك محمد بن عبداللطيف الحزامي وبتدريبات عبدالله النهابي وبقيادة الخيال مشعل المزيد، كما أقيم كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي G1 على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 1.5 مليون دولار، وفاز بالكأس الجواد عسفان الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الفارس عبدالله العوفي، وفي الشوط الـ11 أقيم كأس الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، في النسخة الأولى من هذا الكأس، على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف دولار، وفازت بالكأس الفرس ديم البحر لمربط البحر وبتدريبات راكان محمد النفيعي وبقيادة الفارس خالد الميموني.