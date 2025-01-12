تتجه أنظار عشاق المستديرة في العالم نحو الجوهرة المشعة، الساعة 10:00 من مساء اليوم (الأحد) لمتابعة كلاسيكو الأرض، الذي يجمع ريال مدريد ونظيره برشلونة على كأس السوبر الإسباني.ويعد فريق برشلونة أكثر الفرق تحقيقاً للقب السوبر الإسباني بـ 14 مرة، يليه خصمه في لقاء الليلة حامل اللقب فريق ريال مدريد بـ 13، الذي يطمح للحفاظ على لقبه ومعادلة برشلونة بالأكثر تحقيقاً للقب، ويعد هذا النهائي هو الـ10 الذي يجمعهما في السوبر، إذ حقق ريال مدريد اللقب من أمام برشلونة في 7 مناسبات، فيما تمكن برشلونة من الفوز مرتين فقط، كما يعد هذا النهائي هو الثالث على التوالي الذي يجمعهما، وهذا الأمر يحدث لأول مرة بأن يلتقي فريقان في نهائي السوبر الإسباني ثلاثة مواسم متتالية.يدخل برشلونة هذا اللقاء بعد فوزه على اتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل، في لقاء شهد تألق الثنائي الشاب جافي ولامين يامال، اللذين ساهما في تأهل برشلونة للنهائي بإحرازهما هدفي اللقاء، ويعتمد المدرب الألماني على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود ليفاندوفسكي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي لامين يامال وجافي ورافينيا فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس تشيزني وأمامه رباعي الدفاع كوندي وكوبارسي ومارتينيز وبالدي.فيما يدخل ريال مدريد هذا اللقاء بعد فوزه على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق بيلينغهام وفاليجينت (بالخطأ في مرمى فريقه) ورودريغو، ويعتمد المدرب الإيطالي كارلو إنشيلوتي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود كيليان مبابي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي رودريغو وبيلينغهام وجونيور فينيسيوس، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس كورتوا وأمامه رباعي الدفاع فاسكيز وتشواميني وروديجر وميندي.ويعد هذا النهائي الخامس للبطولة على الملاعب السعودية، إذ تمكن ريال مدريد من تحقيق اللقب ثلاث مرات، فيما حقق برشلونة اللقب مرة واحدة، فهل سيكون اللقب الرابع لريال مدريد في المملكة ويعادل برشلونة في تحقيق اللقب، أم الثاني لبرشلونة ليوسع الفارق بينه وبين منافسه إلى لقبين؟