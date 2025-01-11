لم يكن رالي داكار منذ انطلاقه قبل 4 عقود ميداناً سهلاً للتنافس، بل كان رحلةً من الإثارة والندية والتركيز، وفضاءً يؤكد شراسة المواقف، وحدة المشاركين، ورغبتهم الدائمة في اعتلاء المنصةِ الأصعب في رياضة المحركات، ولكن الناظر في الرالي، يتبادرُ إليه عدد من الأسئلة، مفادها.. ما نقطة التجمّع التي تتسعُ لكل المشاركين؟مخيم المبيت «البيفواك» يعد مركزاً رئيساً لرالي داكار، إذ يتسع لـ3,500 شخص، متضمناً العمليات التنظيمية؛ من متسابقين، وفرق، ومنظمين، وبعض ممثلي وسائل الإعلام والضيوف، كما يضم أيضاً الشركاء الذين يقدمون الخدمات الأساسية، وبعض الضيوف.يحتوي مخيم المبيت «البيفواك» على 8 مناطق؛ بدءاً بمخيم الانطلاق ومخيم الوصول اللذين يقعان في بيشة وشبيطة، وتبلغ مساحة كل منهما 27 هكتاراً، كما يبلغ عدد المخيمات العادية، ستة مخيمات، تتواجد بين خط النهاية، ونقطة الانطلاق الخاصة بكل مرحلة، ويغطي كل واحد منها مساحة 25 هكتاراً، إذ يتطلبُ إعداد المخيم الواحد نحو 10 أيام.يحتضن «البيفواك» 958 مركبة، بما في ذلك 435 مركبة سباق و523 مركبة دعم، وما يقارب 3,500 شخص يومياً، بما في ذلك المتسابقون، وأعضاء الفرق، والمنظمون، ووسائل الإعلام، ومقدمو الخدمات، إلى جانب وجود خيمة الطعام تبلغ مساحتها 1,600 متر مربع، وتتسع لـ750 مقعداً، يديرها 160 فرداً، من بينهم 16 طاهياً، يقومون بإعداد أكثر من 120,000 وجبة على مدار أيام الرالي، بما يعادل 9,000 وجبة يومياً، إذ توجدُ شاحنات مساندة لخيمة الطعام الرئيسة، مما يضمن التنوع وزيادة القدرة الاستيعابية.