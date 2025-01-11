اختتمت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم الجمعة، منافسات نهائي بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة السلة في موسمها الـ15، التي استضافتها الجامعة لمدة يومين، في الصالة الرياضية المغلقة بالمدينة الجامعية.وفاز في نهائي البطولة الذي شهد حضورًا جماهيريًا، فريق جامعة الملك عبدالعزيز على نظيره فريق جامعة طيبة بنتيجة 77 -71، ليحقق اللقب ويحصد الميداليات الذهبية، بينما حصل فريق جامعة طيبة على المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما فاز فريق الجامعة الإسلامية على فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بنتيجة 85 - 73، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحصل على الميداليات البرونزية.وأشاد رئيس الاتحاد الدكتور خالد المزيني بجودة التنظيم والمنشآت والمرافق الرياضية بالجامعة الإسلامية، كما أثنى على مستوى التنافس وحماس اللاعبين في البطولة.وعّد رئيس الاتحاد الرياضة الجامعية، منصةً لإطلاق وصقل وتطوير مواهب الطلاب بمختلف الألعاب الرياضية، في كل أرجاء المملكة، فضلًا عن تزويدها الأندية والمنتخبات السعودية بمختلف المواهب، مبينًا أن المشاركة في المسابقات الرياضية الجامعية متاحة لجميع الطلاب من مختلف الجنسيات في كل جامعات المملكة.وذكر الدكتور المزيني أن الاتحاد السعودي في الفترة القريبة الماضية، أحدث قفزات نوعية لتطوير الرياضة الجامعية، مستشهدًا بوصول العديد من الرياضيين الجامعيين لتمثيل المنتخبات السعودية في مختلف الرياضات، وبحصول عدد من اللاعبين على عدد من الجوائز العالمية.