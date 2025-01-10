اعترف المدير الفني لفريق ريال مدريد «كارلو أنشيلوتي» بأن مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، لم تكن سهلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، والتي انتهت بفوز الريال بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وقال في حديثه: «عانينا بشكل كبير، على الرغم من بدايتنا القوية، كما أننا أضعنا العديد من الفرص أمام منافس كان منظمًا دفاعيًا، ما صعّب علينا الوصول إلى مرماه بسهولة». وأضاف: «لم نلعب بأفضل شكل ممكن، ولكن بكل تأكيد استحققنا الفوز، عطفًا على ما قدمناه طوال فترات المباراة.. أحب أن أشيد بالأجواء الجماهيرية في الملعب، والتي تكرر دعمها للفريق في كل حضور لنا في المملكة، وهو أمر رائع لفريقي بكل تأكيد».وفيما يتعلق بالمواجهة المرتقبة أمام برشلونة، أكد أنشيلوتي: «من الصعب معرفة كيف ستكون المباراة، فزنا في الكأس، وفي العام الماضي أيضًا بنتيجة 4-0، لكنهم هزمونا على أرضنا في ملعب «البيرنابيو» في مناسبتين.. يجب أن نكون أفضل منهم هذه المرة».من جانبه، أعرب المدير الفني لمايوركا «أراساتي» عن خيبة أمله بعد المباراة، وقال في حديثه خلال المؤتمر: «كنت أعتقد بأننا سننجح في تحقيق التعادل بعد التأخر بهدف، ولكن الواقع كان مغايرًا، مواجهة فريق كبير مثل ريال مدريد دائمًا ما تكون تجربة غنية، وتتيح لك اختبار نفسك أمام مستوى عالٍ».يذكر أن السعودية تحتضن منافسات كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة، ضمن حزمة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الألعاب، في إطار الجهود المستمرة لوزارة الرياضة، نحو تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.