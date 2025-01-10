تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 بعد فوزه على منافسه ريال مايوركا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس 9 يناير 2025، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن نصف نهائي البطولة التي تستضيفها المملكة خلال الفترة (من 8 إلى 12) يناير الجاري، بتنظيم من وزارة الرياضة.ووسط حضور جماهيري وإعلامي محلي ودولي متميز، إلى جانب رابطتي المشجعين اللتين قدمتا من إسبانيا، لم يتمكن أي فريق من التسجيل في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي وضياع العديد من الفرص من طرف ريال مدريد على وجه الخصوص.وفي الشوط الثاني تمكنت فرقة المدرب كارلو آنشيلتوني من تسجيل أول الأهداف في الدقيقة 70 عبر بيلينجهام، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أضاف فاليجينت الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه، وبعدها بدقيقتين أضاف رودريغو الهدف الثالث لريال مدريد، مؤكدًا تأهل فريقه بشكل رسمي للنهائي المنتظر.وبهذا الانتصار العريض، ضرب ريال مدريد موعداً مع غريمه برشلونة في نهائي البطولة يوم الأحد القادم عند العاشرة مساءً، في لقاء من المتوقع أن يحظى بحضور جماهيري كبير، وتغطية إعلامية عالمية موسعة، للمواجهة التاريخية على أرض المملكة، وتحديدًا في جدة.