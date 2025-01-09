انطلقت، منافسات المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية بنسخته السادسة، والذي يقام حتى 17 يناير الجاري، حيث دشن المتسابقون رحلتهم اليوم من العلا إلى حائل، بمسافة بلغت 492 كلم، منها 428 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، إذ شهدت المنافسات، حصول الأمريكي سيث كينتيرو سائق فريق «تويوتا غازو» على المركز الأول في فئة السيارات، بعد أن قطع المسافة في ظرف 4 ساعات و32 دقيقة و53 ثانية، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني القطري ناصر العطية سائق فريق «داسيا ساندرايدر» بفارق ثانيةٍ واحدةٍ فقط، فيما أكمل السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق «فورد موتور سبورت» عقد المراكز الأولى بحلولهِ ثالثاً، وبفارق 8 ثوانٍ فقط.وحافظ الجنوب أفريقي هينك لاتيغان سائق فريق «تويوتا غازو» على المركز الأول في الترتيب العام لفئة السيارات، تلاه السعودي يزيد الراجحي سائق فريق «أوفر درايف» ثانياً، على الرغم من وصوله خامساً في هذه المرحلة، فيما استحوذ السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق «فورد مورتور سبورت» على المرتبة الثالثة، وتقدّم القطري ناصر العطية سائق فريق «داسيا ساندرايدر» إلى المركز الرابع.وفي فئة الدراجات النارية، نجح الأورغوياني لوتشيانو بينافيديس درّاج فريق «ريد بُل كي تي إم» في تحقيق الأفضلية خلال هذه المرحلة، وذلك بعد وصوله إلى مدينة حائل خلال 4 ساعات و53 دقيقة، مبتعداً عن الفرنسي أدريان بيفيرين درّاج فريق «مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي» صاحب المركز الثاني بفارق 47 ثانية، فيما حقق التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو درّاج فريق «هيرو موتوسبورتس» المركز الثالث، بفارق دقيقة واحدة و31 ثانية عن المتصدر.وحصد السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق «بي بي آر» صدارة المرحلة الخامسة عن فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر» وبزمنٍ قدره 4 ساعات و51 دقيقة و27 ثانية، فيما جاء الهولندي بول سبيرينغز سائق فريق «ريبيليون آند سبيرينغز» في المركز الثاني بفارق 8 دقائق و22 ثانية، وحقق القطري عبدالعزيز الكواري سائق فريق «ناصر ريسينغ»، المرتبة الثالثة بفارق 8 دقائق و52 ثانيةً عن صاحب المركز الأول.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «إس إس في» استطاع التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق «كان- إم فاكتوري»، تحقيق المركز الأول، وبزمنٍ قدره 5 ساعات ودقيقتان و26 ثانية، فيما ظفر الأمريكي بروك هيجر سائق فريق «سيباستيان لوب ريسينغ» بالمركز الثاني بفارق 20 دقيقة و48 ثانية، ومن خلفه زميله في الفريق الفرنسي كزافييه دي سولتريه، بفارق 20 دقيقة و51 ثانية.وتمكّن التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق «إم إم تكنولوجي» من فرض سيطرته على فئة الشاحنات، وذلك بتحقيقه المركز الأول، إثر وصوله في 5 ساعات ودقيقة و53 ثانية، تبعه زميله في الفريق الهولندي كيس كولين، وبفارق 18 دقيقة و42 ثانية، فيما دوّن الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق «يورول رالي سبورت»، اسمه في المركز الثالث، بفارق 39 دقيقة و37 ثانية عن المتصدر.وتتوقف منافسات رالي داكار السعودية يوم غدٍ الجمعة بشكلٍ مؤقت، إذ سيتمتع المتسابقون بيومٍ للراحة، على أن تستكمل المنافسات يوم السبت 11 يناير 2025، وذلك بانطلاق المرحلة السادسة، والتي ستنطلق من مدينة حائل وحتى محافظة الدوادمي، وبمسافةٍ تبلغ 829 كلم، منها 605 كيلومترات للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.