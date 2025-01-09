تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى لدوري كرة قدم الجامعات مستوى (أ)، الذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في موسمه الـ 15 لبطولاته.ويشارك في البطولة ١١ جامعة قُسمت على مجموعتين، ضمت الأولى جامعات: جازان، الملك سعود، الملك خالد، حفر الباطن، تبوك، فيما ضمت المجموعة الثانية جامعات: الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، الطائف، الإمام عبدالرحمن بن فيصل.وتُقام غداً خمس مواجهات ضمن الجولة الأولى من البطولة، حيث يستضيف فريق جامعة جازان نظيره جامعة حفر الباطن، ويلتقي فريق جامعة الملك سعود بفريق جامعة تبوك في الرياض، ويحل فريق جامعة الطائف ضيفاً على فريق جامعة الباحة، ويستضيف فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام فريق جامعة حائل، وكذلك يستضيف فريق جامعة القصيم نظيره فريق جامعة الحدود الشمالية.