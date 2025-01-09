طالب رئيس نادي الاتحاد المهندس لؤي مشعبي بطي صفحة الفوز على الهلال في دور ربع النهائي بكأس الملك للموسم الحالي، والتركيز على مواجهة الفيحاء في بريدة بعد غدٍ (السبت) ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ التي تأتي بعد استنزاف كبير للاعبي العميد في مواجهة (الكلاسيكو) أمام الهلال في بطولة كأس الملك، خصوصاً أن مباراة الفيحاء ستكون خارج الأرض، وقال: «ثقتي كبيرة في الجماهير الاتحادية بالحضور بكثافة والوقوف خلف الفريق الكروي من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والمحافظة على صدارة دوري روشن»، مشيداً برئيس الرابطة الاتحادية يحيى عسيري، وجميع رجال الكورفا؛ التي كانت أكبر داعم للفريق الاتحادي، وبمشيئة الله تتواصل الانتصارات الاتحادية والعمل على حصد الذهب في الموسم الحالي.وكان الرئيس الاتحادي احتفل بفوز فريقه على الهلال في ربع نهائي كأس الملك، على أرضية ملعب (المملكة أرينا) وسط تصفيق كبير من الجماهير الاتحادية؛ التي ساندت العميد في مباراة (الكلاسيكو) التي انتهت لصالح الاتحاد بنتيجة 1/‏3 بضربات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية والإضافية 2/‏2.من جانب آخر، يواصل الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية لمواجهة الفيحاء القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وسط غياب المدرب لوران بلان؛ الذي غادر لفرنسا لحضور مراسم جنازة والدته؛ التي توفيت قبل مواجهة العميد أمام الزعيم، والتي حرص على قيادة الفريق الاتحادي فيها والتأهل لدور نصف النهائي بكأس الملك. وسيجري الجهاز الفني المساعد مناورة كروية مساء اليوم من أجل اعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.يذكر أن الثنائي فابينهو وحسام عوار، يواجهان خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الفيحاء، إذ ستكون مواجهة العميد عقب لقاء الفيحاء ضد فريق الرائد (الخميس) القادم الساعة 8:00 مساء بجدة، ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن.