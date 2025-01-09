بارك عضو شرف نادي الاتحاد محمد اللامي لإدارة النادي برئاسة المهندس لؤي مشعبي، والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين ومحبي العميد، الوصول لنصف نهائي كأس الملك للموسم الحالي، بعد تجاوز الهلال في مواجهة (الكلاسيكو) في دور ربع النهائي بكل جدارة واستحقاق، وقال: «عقب تقديم لاعبي الاتحاد مباراة كبيرة أثبتوا من خلالها أن العميد في الموسم الحالي مختلف، وسيقول كلمته من خلال المنافسة على البطولات المحلية ولن يرضى بغير الذهب».وأوضح اللامي أن «الفريق الاتحادي ظهر بروح معنوية عالية وأداء فني رائع، يؤكد أن العميد يسير في الطريق الصحيح بقيادة المدرب لوران بلان والقائد كريم بنزيما وجميع لاعبي الفريق، وننتظر منهم مواصلة المشوار نحو تحقيق كأس الملك الغالي».وأثنى اللامي على الأداء الفني الكبير الذي قدمه لاعبو الاتحاد؛ يتقدمهم الثنائي القائد كريم بنزيما والحارس العملاق رايكوفيتش، وبقية اللاعبين في مواجهة الهلال ونجاحهم في تحقيق الانتصار والتأهل لدور الأربعة في البطولة.واختتم عضو الشرف الاتحادي حديثه بقوله: «شكراً للاعبي الاتحاد وللجماهير الوفية؛ التي ساندت الفريق في مباراة الهلال وتستحق أن تحتفل بالانتصارات، وبمشيئة الله يتوّج العميد بالبطولات في الموسم الحالي».