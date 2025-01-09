أكد لـ«عكاظ» عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس عبدالإله فقيه، أن نجوم العميد نجحوا في الوصول لدور نصف النهائي عقب تجاوز الهلال في مواجهة (الكلاسيكو) في دور ربع النهائي بكأس الملك للموسم الحالي، مشيداً بالروح المعنوية العالية والأداء الفني الكبير الذي قدموه طوال مجريات المباراة؛ التي عكست التطور الكبير للمنافسات المحلية بالسعودية، مبيناً أن لاعبي الاتحاد حققوا الفوز على الهلال بعد مباراة ماراثونية، وأثبت العميد أنه ماضٍ في طريقه نحو المنافسة على تحقيق أغلى الكؤوس المحلية.وأشار عبدالإله فقيه إلى أن لاعبي الاتحاد تعاهدوا على تحقيق الانتصار على الهلال، وقال: «شاهدنا الفريق بصورة فنية مختلفة، واستطاعوا إقصاء الهلال على أرضه وبين جماهيره، وقدموا الفوز هدية لجماهير العميد الوفية التي حرصت على مساندة الفريق ودعمه لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو تحقيق الذهب في الموسم الحالي».واختتم حديثه بقوله: «القائد كريم بنزيما والحارس رايكوفيتش كانا نجمَي لقاء الكلاسيكو أمام الهلال إلى جانب بقية زملائهما الذين ساهموا في إسعاد محبي العميد، وبمشيئة الله تتواصل الانتصارات الاتحادية والمنافسة على حصد البطولات في الموسم الحالي».