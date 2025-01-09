قاد كابتن فريق الاتحاد كريم بنزيما وزميله الحارس العملاق رايكوفيتش (العميد) لدور نصف النهائي، بعد أن قدم الثنائي مستوى فنياً مميزاً في لقاء (الكلاسيكو) أمام الهلال في دور ربع نهائي كأس الملك، إذ نجح القائد بنزيما في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الحارس الهلالي ياسين بونو؛ (هدفان) في الشوطين الثاني؛ الأصلي والإضافي، والهدف الثالث من الضربة الترجيحية الأولى في المباراة، فيما استطاع الحارس رايكوفيتش التصدي لثلاث ضربات ترجيحية، وساهم في تفوق العميد بنتيجة 1/‏3، بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 2/‏2، والتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس الملك.