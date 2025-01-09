حسم برشلونة تأهله إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2025، بعد أداء مميز أمام أتلتيك بلباو، وكسبه بهدفين دون مقابل في المواجهة التي أقيمت مساء أمس (الأربعاء)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وافتتح برشلونة التسجيل مبكراً في الدقيقة 17، عن طريق الإسباني جافي، بفضل تنظيمه الهجومي المميز، واستطاع فرض سيطرته من خلال التحركات الذكية والضغط المستمر، ما صعب المهمة على بلباو.وفي الشوط الثاني، عزز برشلونة تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 53، بعد هجمة منسقة سجل من خلالها الإسباني يامال، ليؤكد برشلونة رغبته الكبيرة في الوصول إلى النهائي.وبهذا الفوز، يتأهل برشلونة لمواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع ريال مدريد وريال مايوركا اليوم (الخميس)، عند العاشرة مساءً على الملعب ذات.