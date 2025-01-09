يشارك المتسابقان السعوديان، سائق الرالي طارق الرماح والدراج عبدالحليم المغيرة، في النسخة الـ47 من رالي داكار السعودية 2025، الذي يُعد الحدث الأبرز في رياضة المحركات. وتعد هذه المشاركة السادسة على التوالي التي تستضيفها المملكة، بمشاركة أكثر من 800 رياضي من 70 دولة حول العالم، إذ يقدم المتسابقان أداءً مميزاً في هذا الحدث العالمي، الذي يمتد عبر مسافات واسعة في صحراء المملكة بعد حصولهما على رعاية أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف، التي بدورها أشادت بجهود المتسابقين في تمثيل الوطن، مشيرة إلى أن مشاركتهما في رالي داكار تعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها الشباب السعودي ويعكس التطور المستمر لرياضة الراليات في المملكة، ما يعزز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية.وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين في لوبريف المهندس سامر بن عبدالعزيز الحقيل، قائلاً: «نحن فخورون بدعمنا لرياضة السيارات في المملكة، وخصوصاً في حدث عالمي مثل رالي داكار. نحن نؤمن أن هذا الدعم لا يعزز فقط مستوى المنافسة، بل أيضاً يسلط الضوء على المواهب السعودية ويدفعها نحو العالمية». ويخوض سائق الرالي السعودي الرماح المنافسة على متن شاحنة فولفو المصنفة ضمن فئة (T5)، حيث سيقطع مسافة تقدر بأكثر من 8 آلاف كيلومتر عبر عدة مناطق في صحارى المملكة، ليكمل مسيرة المشاركات والنتائج المشرفة التي حققها أخيراً، وأهلته للمشاركة في رالي داكار الشهير.كما يشارك الدراج السعودي في فئة الدراجات النارية (bike) المغيرة على متن دراجة كوف 450 من كيه تي إم، ساعياً لتحقيق المراكز الأولى ضمن فئته في رالي داكار، وتقديم أداء متميز يعكس عزيمته وإصراره في أحد أصعب السباقات في العالم.