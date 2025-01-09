قصّ المتسابقون منافسات المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية، الذي يقام على أراضي المملكة للمرة السادسة، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.وكانت المرحلة الرابعة قد انطلقت من محافظة الحناكية بالمدينة المنورة، وصولاً إلى محافظة العلا، إذ قطعَ خلالها المتسابقون مسافة 588 كيلومتراً، منها 415 كيلومتراً للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، دون الاستعانة بالفرق المكيانيكية.وبالعودة إلى النتائج، فقد انتزع السعودي يزيد الراجحي سائق فريق «أوفر درايف» صدارة المرحلة عن فئة السيارات، قاطعاً المسافةَ في زمنٍ قدره 4 ساعات و26 دقيقة و40 ثانية، مبتعداً بفارق 4 دقائق و51 ثانيةً عن الجنوب أفريقي هينك لاتيغان سائق فريق «تويوتا غازو»، وجاء الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني سائق فريق «أوفر درايف» بفارق 10 دقائق و45 ثانية عن المتصدر.وفي الترتيب العام، حافظ الجنوب أفريقي هينك لاتيغان سائق فريق «تويوتا غازو» على المركز الأول، فيما تقدّم السعودي يزيد الراجحي سائق فريق «أوفر درايف» إلى المركز الثاني، وحلّ السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق «فورد موتور سبورت» ثالثاً.وشهدت فئة السيارات خلال منافسات رالي داكار السعودية 2025، انسحاب الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق «فورد موتور سبورت» وبطل الرالي 4 مرات، والفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق «داسيا ساندرايدر»؛ نظير تعرّض مركبتيهما لأضرارٍ بالغة؛ أدت إلى انسحابهما من المنافسة.وفي منافسات الدراجات النارية، تمكّن الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق «ريد بُل كي تي إم» من حصد المرتبةِ الأولى، بعد أن وصل إلى محافظة العُلا خلال 5 ساعات و10 دقائق و33 ثانية، ومن خلفه الإسباني توشا سكارينا في المرتبةِ الثانية بفارق 15 ثانيةً فقط، ليأتي في المركز الثالث درّاج فريق «هيرو مونستر إنرجي هوندا HRC» التشيلي خوزيه إغناسيو كورنيو فلوريمو، وبفارق 7 دقائق و49 ثانية.ونجح الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو سائق فريق «بي بي آر» في اعتلاء المرتبة الأولى في فئةِ المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر» مسجلاً بذلك زمناً قدره 5 ساعات و7 دقائق و43 ثانية، فيما حجز الأمريكي كوربين ليفيرتون؛ سائق فريق «ريد بُل أوف رود» المركز الثاني، بفارق 3 دقائق و5 ثوانٍ، وأكمل القطري عبدالعزيز الكواري سائق فريق «ناصر ريسينغ» عقد المراكز الأولى بحلوله ثالثاً بفارق 4 دقائق و10 ثوانٍ.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «إس إس في» خطفت الأمريكية سارة برايس سائقة فريق «كان- إم فاكتوري» صدارة هذه المرحلة، بعد أن قطعت المسافة في 5 ساعات و13 دقيقة و38 ثانية، مبتعدةً عن زميلها في الفريق التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو، بفارق دقيقةٍ واحدة و8 ثوانٍ، فيما جاء خلفهما الأمريكي بروك هيجر سائق فريق «سيباستيان لوب ريسينغ» بفارق 18 دقيقة و7 ثوانٍ.واستطاع التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق «إم إم تكنولوجي» فرض هيمنته على فئة الشاحنات، بعد أن قطع المسافة في 5 ساعات ودقيقتين و46 ثانية، فيما حلّ الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق «يورول رالي سبورت» ثانياً بفارق 3 دقائق و38 ثانية، تبعه في المركز الثالث مواطنه كيس كولين سائق فريق «إم إم تكنولوجي» ثالثاً، بفارق 8 دقائق و45 ثانية عن المتصدر.وتستكمل منافسات رالي داكار السعودية بنسخته السادسة اليوم (الخميس)، في مرحلةٍ تنطلق من محافظة العلا حتى مدينة حائل، بمسافةٍ تبلغ 492 كيلومتراً، منها 428 كيلومتراً للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.