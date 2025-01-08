أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، موعد إقامة البطولة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير2027، إذ تنطلق البطولة بإقامة المباراة الافتتاحية من النسخة الـ19 لكأس آسيا يوم الخميس 7 يناير 2027، فيما تقام المباراة النهائية من البطولة يوم الجمعة 5 فبراير.كما اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة إقامة البطولة على 8 ملاعب، موزّعة على 3 مدن مستضيفة، هي الرياض، جدة، الخبر، إذ تشمل قائمة الملاعب المعلنة 3 ملاعب رئيسية في المدن الثلاث. ويأتي استاد مدينة الملك فهد الرياضية، الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد شاملة وفق أعلى المواصفات، أحد الملاعب الرئيسية بمدينة الرياض، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، الذي استضاف أخيراً افتتاح ونهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، إضافة إلى التحفة المعمارية الجديدة في مدينة الخبر.كما تضم القائمة ملعب جامعة الملك سعود، واستاد نادي الشباب، وملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض، إضافة إلى ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، الذي ينتظره مشروع تطوير يشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرجات إلى 21 ألف مشجع، إلى جانب تطوير كافة المرافق والملعب الرئيسي ليكون متوافقاً مع متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، الذي استضاف عدداً من مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023.من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إعلان مواعيد وملاعب بطولة كأس آسيا 2027 مرحلة مهمة من مراحل مشروع الاستضافة، وقال: «تعمل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة لضمان تنظيم نسخة استثنائية من بطولة أكبر القارات، لترتقي لتطلعات القارة الآسيوية، وذلك بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، الذي مكّن الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يكون مع مصاف الاتحادات الكروية».وأضاف: «كما أتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وكافة العاملين في الاتحاد القاري، على الدعم والتعاون المستمرين».يذكر، أن 18 منتخباً آسيوياً خطفت بطاقة الصعود لكأس آسيا 2027، وهي: السعودية (البلد المستضيف)، أستراليا، العراق، أوزبكستان، إيران، قطر، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، الأردن، البحرين، الصين، إندونيسيا، كوريا الشمالية، الكويت وقيرغيزستان، فيما تبقى 6 مقاعد يتنافس عليها 24 منتخباً في المرحلة النهائية من تصفيات كأس آسيا.