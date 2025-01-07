فنّد المحاضر الآسيوي والمدرب السعودي السابق في كرة القدم يحيى جابر الحالات الفنية ونقاط القوة والضعف في فريقي الهلال والاتحاد قبل اللقاء المرتقب في الدور ربع النهائي في بطولة كأس الملك، (اليوم الثلاثاء)، إذ أوضح أن الهلال يمتلك قوة هجومية ضاربة بفضل لاعبين مميزين مثل ميتروفيتش ومالكوم، فيما الفريق يعتمد على البناء من الخلف، والسيطرة على الكرة وسط الميدان، مع التمريرات القصيرة والمركزة بينما يعتمد دفاع الهلال على تنظيم دفاعي جيد بقيادة كوليبالي، ولكن أحياناً يعاني الفريق من الارتداد السريع، خصوصاً أمام الفرق التي تعتمد على الهجمات المرتدة، بينما يمتاز هجوم الاتحاد بفعالية كبيرة في الهجمات المرتدة، مع استغلال السرعات في الأطراف بوجود كانتي وديابي، وعلى التسديدات البعيدة واستغلال الكرات الثابتة فيما الدفاع صلب بقيادة المدافع البرتغالي بيريرا الذي يعتبر ميزة واضحة، لكن الضغط العالي قد يسبب بعض الثغرات.

الأسلوب التكتيكي المتوقع

توقع جابر، أن يعتمد مدرب الهلال على خطة 4-3-3، بهدف السيطرة على وسط الملعب وضمان تفوق هجومي، والتركيز على اللعب عبر الأطراف بوجود مالكوم، مع توفير الكرات العرضية لميتروفيتش داخل الصندوق، وكذلك التمريرات القصيرة والتحرك بين الخطوط لكسر التكتلات الدفاعية للاتحاد، بينما قد يبدأ الاتحاد بخطة 4-2-3-1 أو 4-4-2، بهدف التكتل الدفاعي والاعتماد على التحولات السريعة، والتركيز على استغلال المساحات خلف ظهيري الهلال، خصوصاً أن الهلال يميل للهجوم بأعداد كبيرة، واستغلال الكرات الثابتة، معتمداً على قدرات كانتي وديابي في تقديم حلول هجومية.

نقاط القوة والضعف

قال جابر، يمتاز الهلال بقوة هجومية كبيرة، وقدرة على الضغط العالي، ووجود بدائل قوية على دكة الاحتياط، بينما نقاط الضعف في البطء النسبي في التحول الدفاعي، والثغرات خلف الظهيرين. أما في الجانب الاتحادي يمتاز بصلابة دفاعية، وخط وسط قوي بقيادة كانتي، والسرعة في الهجمات المرتدة، بينما نقاط الضعف في الاعتماد الكبير على المرتدات وقد يحد من التقدم الهجومي، خصوصاً أمام فريق يضغط مثل الهلال.

مفاتيح الفوز في المباراة

قال جابر، في الجانب الهلالي عند استغلال الفراغات في دفاع الاتحاد، والضغط المستمر على حامل الكرة؛ لمنع الهجمات المرتدة، واستخدام الكرات العرضية بشكل مكثف لميتروفيتش، أما في الجانب الاتحادي عند استغلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، وإغلاق الأطراف بشكل جيد لمنع خطورة مالكوم، والاعتماد على سرعة التحولات من الدفاع للهجوم.

النتيجة المتوقعة

أوضح جابر أن المباراة ستكون متكافئة، لكن الأفضلية قد تميل للهلال بفضل قوته الهجومية، بشرط أن ينجح في اختراق دفاع الاتحاد المنظم، وقد تُحسم المباراة بتفاصيل صغيرة، مثل الأخطاء الدفاعية أو استغلال الفرص الثابتة.

التوقع النهائي

أكد جابر، أن المباراة ستكون ساخنة وجماهيرية ومهمة للغاية للناديين مع أفضلية فنية للهلال؛ بسبب الملعب والجماهير وأيضاً عناصر الفريق.