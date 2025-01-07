طالب استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، مشجعي فريقَي الاتحاد والهلال خلال مباراة كلاسيكو كأس الملك التي تجمعهما اليوم (الثلاثاء) بتجنب مشاعر التوتر تفادياً لإرباك معدل سكر الدم، مبيناً أن بعض مرضى السكري للأسف لا يهتمون بهذا الجانب ولا يتحكمون في مشاعرهم لكون تشجيعهم يمتاز بالتعصب الرياضي، وهذا الأمر ينعكس سلباً في تفاعل الجسم بحالة التوتر ما قد يظهر حالة اختلال نسبة سكر الدم.

وقال لـ«عكاظ» إن كثيراً من مرضى السكري طوال فترة المباريات وخصوصاً الحاسمة والمصيرية تجدهم في حالة قلق لما ستسفر عنه النتيجة، وبطبيعة الحال يتفاعل الجسم مع الموقف عبر هرمون التوتر (الكورتيزول) وهو هرمون يعمل بمثابة إنذار ينبه الفرد بالتعرض للضغوط ومشاعر القلق نتيجة وضع المباراة وترقب النتيجة النهائية، وهذا الهرمون مسؤول عن شعور الشخص بالتوتر خلال الموقف، كما أنه المتحكم أيضاً في مزاجه.

وتابع: هرمون الكورتيزول يعمل مع أجزاء معينة من الدماغ للتحكم في العديد من المشاعر والوظائف التي يطلقها الجسم، وتفرزه الغدد الكظرية وهي أعضاء على شكل مثلث في الجزء العلوي من الكليتين، ويلعب دوراً مهماً في العديد من الوظائف، كما يلعب دوراً في كيفية استخدام الجسم للكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وينظم ضغط الدم، ويزيد من نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)، ويتحكم في دورة النوم والاستيقاظ، ويعزز الطاقة لاستعادة التوازن بعد الشعور بالتوتر.

ونصح البروفيسور الآغا مرضى السكري وخصوصاً النوع الأول في حال مشاهدة المباراة في الملعب أن يكون هناك شخص مرافق ملمّ بحالته المرضية، وأن يحرص المريض على سرعة التصرف عند انخفاض سكره لا سمح الله من خلال تناول قطعة سكر أو عصير فواكه، وحالة الانخفاض تحدث عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم عن المستوى الصحي، وأهم أعراضه الشعور بالرجفة، الجوع الشديد، زيادة التعرق، تسارع نبضات القلب، الدوار، عدم التركيز، العصبية، وقد تتطور الحالة إلى أعراض أكثر مثل التشنجات العصبية وفقدان الوعي.

ودعا البروفيسور الآغا الجماهير الرياضية وخصوصاً مرضى السكري للاستمتاع بمشاهدة المباراة بعيداً عن مشاعر التوتر والإحباط، فالمباريات في النهاية فوز وخسارة والرضى بهذا المبدأ يجعل الفرد بعيداً عن المتاعب الصحية ويحقق الاستقرار النفسي.