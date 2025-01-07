تنتظر الجماهير الرياضية مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، التي ستقام على ملعب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، في دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.وبكل تأكيد ستكون هذه المواجهة مليئة بالإثارة والمتعة نظراً إلى وجود كوكبة من النجوم العالميين في الفريقين، الذين سيكون لهم شأن كبير في الأداء الفني داخل المستطيل الأخضر.يذكر أن لاعب خط الوسط الهلالي البرتغالي روبن نيفيز يأتي في صدارة أغلى لاعبي الهلال في القيمة السوقية التي وصلت إلى 28 مليون يورو، ويأتي خلفه المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم أوليفيرا، بقيمة 25 مليون يورو لكل منهما.ويأتي في المركز الرابع الصربي سيرغي سافيتش بـ 20 مليون يورو، بالتساوي مع البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو، في حين يأتي اللاعب الهلالي سالم الدوسري الأغلى من بين اللاعبين السعوديين بـ1.8 مليون يورو.أما في الجانب الاتحادي فيتصدر الجناح الفرنسي موسى ديابي صدارة أغلى لاعبي الاتحاد بقيمة 35 مليون يورو، ثم البرازيلي فابينيو بـ 18 مليون يورو، ثم الهولندي ستيفان بيرغوين ثالثًا بـ 15 مليون يورو، ثم الجزائري حسام عوار، والحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش بـ 9 ملايين يورو، في حين يُعد المدافع عبدالإله العمري هو أغلى لاعب سعودي وتُقدر قيمته السوقية بـ1.8 مليون يورو.وبحسب الإحصاءات بشكل عام فإن القيمة السوقية للاعبي الفريق الهلالي تقدر بنحو 190.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعبي الاتحاد نحو 128.73 مليون يورو، فمن يتفوق في صراع القيمة السوقية مساء هذا اليوم؟