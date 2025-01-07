من خلال المسيرة الطويلة والعريضة لقائد منتخبنا الوطني ونادي الهلال النجم سالم الدوسري لمواجهاته أمام الاتحاد يملك سجلاً إيجابياً جداً من حيث إحراز الأهداف أو الصناعة وحتى على صعيد المساهمة، إذ إنه اللاعب المبدع في كل لقاء بالكلاسيكو.اليوم يستضيف الهلال نظيره الاتحاد ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا.«التورنيدو» كما يلقّب، هو عاشق الشباك بأهدافه الجميلة، إذ نجح في زيارة شباك النمور 11 مرة، وصنع 7، فيما ساهم خمس مرات من خلال الدوري والبطولة الآسيوية وكأس الملك والبطولة العربية والسوبر السعودي.اليوم تعول عليه الجماهير الهلالية كثيراً لمواصلة تألقه المميز أمام الأصفر الاتحادي الكبير، ومنح الأفضلية لفريقه بالوصول لدور نصف النهائي في أغلى بطولات الموسم.