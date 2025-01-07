يأمل كل من البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال، والفرنسي لوران بلان المدير الفني للاتحاد، أن يحقق كل منهما الانتصار على الآخر خلال لقاء اليوم الذي يجمعهما ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك التي ستقام على ملعب المملكة أرينا.فمن خلال الأرقام بين المدرسة الفنية الأوروبية بتاريخ مواجهتهما وجهاً لوجه على مدار التاريخ تواجها في ثلاثة لقاءات سابقة، انتصر خيسوس في مباراتين، وبلان في لقاء يتيم، وأحرز كلٌّ منهما 5 أهداف في مرمى الآخر.بلان الذي قاد باريس سان جيرمان ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا للفوز على بنفيكا بثلاثية دون مقابل خلال لقاء الدور التمهيدي «الذهاب»، إلا أن خيسوس لم يصمت بمواجهة الإياب وحقق الفوز بنتيجة 2-1، وفي لقاء الدور الأول من دوري روشن هذا الموسم نجح خيسوس بالفوز بنتيجة 3-1.اليوم الكلاسيكو المثير بينهما لا يقبل القسمة على اثنين نهائياً، فلا بد من فائز يكمل المشوار، فهل يحقق خيسوس «هاتريك» الانتصار، أم يطير بلان بالفوز الثاني خلال مواجهته للبرتغالي.من جهته، يسعى خيسوس إلى تحقيق «الأزرق» الانتصار الـ10 من خلال مواجهاته أمام الاتحاد خلال مواجهة اليوم، إذ يملك إحصائية مميزة من خلال مواجهاته أمام العميد بـ «9 مواجهات» جميعها نجح وانتصر بها، إذ لم يتلق أي خسارة ولا أي تعادل جمعهما من قبل.وسجلت الرباعية أكبر نتيجة حققها «الداهية» البرتغالي من أمام النمور مقابل هدف، وكان اللقاء ضمن ذات البطولة، فهل يواصل خيسوس انتصاراته وسطوته أمام الاتحاد أم يكون للنمور بقيادة مدربهم الفرنسي بلان كلام آخر.خيسوس أمام الاتحادلعب: 9 كسب: 9خسر: 0 تعادل: 0سجل: 25 استقبل: 9أكبر فوز: 4 ـ 1 ضمن نهائي السوبر