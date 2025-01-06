تأهل الشباب إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه المثير على الفيحاء بنتيجة 2-1، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

افتتح الشباب التسجيل مبكراً عن طريق البرتغالي دانييل بودينس في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، قبل أن يعزز المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 26. وفي الشوط الثاني، حاول الفيحاء العودة إلى المباراة ونجح في تقليص الفارق عبر لاعبه مخير الرشيدي في الدقيقة 88، إلا أن الوقت لم يسعفه لتعديل النتيجة.

هذا الفوز منح المدرب التركي فاتح تريم أول انتصار له مع «الليوث» بعد توليه المهمة خلفاً للبرتغالي فيتور بيريرا، ليقود الفريق بثقة نحو الدور نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى، حقق الرائد إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في نسخته الحديثة، بعد تغلبه على الجبلين بركلات الترجيح (4-3) عقب مباراة دراماتيكية أقيمت على ملعب نادي الرائد في بريدة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ تقدم الرائد بهدف لاعبه صالح العمري في الدقيقة 62، قبل أن يدرك الجبلين التعادل عبر نواف المطيري في الدقيقة 90. واستمرت الإثارة في الوقت الإضافي الذي لم يغير النتيجة، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها الرائد لصالحه وسط فرحة عارمة من جماهيره.

بهذا التأهل، يواصل الفريقان مشوارهما في البطولة الغالية، مع تطلعات كبيرة لحصد اللقب في نسخته الحالية.