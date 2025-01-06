تعود لقاءات الإثارة والندية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين مجدداً، مساء اليوم الإثنين، إذ يستضيف الرائد نظيره الجبلين 3:30 عصراً، فيما يواجه الشباب نظيره الفيحاء الساعة 6:00 مساء، وذلك في انطلاقة لقاءات دور الثمانية لكأس الملك.على ملعبه وبين جماهيره يستضيف الرائد نظيره الجبلين في لقاء مثير يطمح فيه كل فريق للوصول للدور نصف النهائي بحثاً عن إنجاز تاريخي، ويدخل فريق الرائد هذا اللقاء بعد تفوقه في دور الـ32 على فريق جدة بهدفين دون مقابل، وفي دور الـ 16 تفوق الرائد على نظيره النجمة بهدف دون مقابل، فيما يدخل فريق الجبلين هذا اللقاء بعد أن حقق مفاجأتين متتاليتين بفوزه على الفتح بهدفين دون مقابل وفي الدور التالي تفوق على الاتفاق بنتيجة 3/‏ 1.وعلى ملعب نادي الشباب بالرياض، يدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق الشباب لقاءه أمام ضيفه الفيحاء بحثاً عن مواصلة مشواره في المسابقة والوصول لنصف النهائي، فيما يطمح الفيحاء لاستعادة الثقة بالفوز وتكرار إنجاز 2021 بتحقيق اللقب الغالي، ويدخل الشباب هذا اللقاء بعد تفوقه على الخلود بنتيجة 3/‏ 1 في دور الـ32، ومن ثم انتصر على جاره الرياض بهدفين دون مقابل، فيما تفوق الفيحاء على الباطن بنتيجة 4/‏ 0، وفي دور الـ16 انتصر على العربي بهدف دون مقابل.