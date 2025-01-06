ينهي مدربا الهلال والاتحاد، خيسوس ولوران بلان، تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو»، التي ستجمع الفريقين غداً (الثلاثاء) الساعة 8:30 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات دور ربع النهائي في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ سيجري المدربان مناورة كروية في الحصة التدريبية الأخيرة، ويركزان على تطبيق اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوضان بهما لقاء «الكلاسيكو» الحاسم، ومن المتوقع أن تشهد صفوف الفريقين اكتمال جميع العناصر عقب جاهزيتهم البدنية والفنية للقاء المرتقب.يذكر أن التدريبات تتم بـ«سرية» من مدربي الفريقين؛ بهدف تهيئة اللاعبين نفسياً وفنياً للمواجهة المهمة في البطولة الغالية.ويطمح خيسوس لتحقيق الانتصار والتأهل لدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو المحافظة على الكأس الغالية التي حصدها الموسم الماضي.فيما يتطلع لوران بلان لتحقيق الفوز والوصول لدور الأربعة، والاستمرار في المنافسة على حصد أغلى الكؤوس المحلية.