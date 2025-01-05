تعدّ العاصمة الرياض وجهةً محببةً ومفضلةً لفريق إنتر ميلان الإيطالي ومدربه سيموني إنزاغي، ذكرياتها مرصعة بالذهب للفريق الملقب «بالنيراتزوري».ويتأكد ذلك بعد أن كان الفريق قد حصد لقب النسختين الماضيتين في مدينة الرياض عامي 2023 و2024، وبنظامين مختلفين، فضلاً عن كونه الأكثر تتويجاً باللقب في المملكة، إذ كانت النسخةُ قبل الماضية عبارةً عن مباراةٍ واحدة، استطاع خلالها أن ينتصر على ميلان بنتيجة (3-0)، ليأتي النظام الجديد المتمثل في خوض الدور نصف النهائي، ومن ثمّ المباراة النهائية، التي كان للإنتر نصيبُ فيها العامَ الماضي، حينما نجح في الفوز على لاتسيو بنتيجة (3–0)، ومن ثمّ تحقيق اللقب عبر بوابة نابولي بنتيجة (1–0).سيموني إنزاغي الذي يرتبط بالرياض عاطفياً، لاسيما أنه حقق فيها ثلاثة ألقاب، كان أولها عام 2019 إبان إدارته الفنية لفريق لاتسيو، وتحقيق الفوز على يوفنتوس بنتيجة (3–1)، ومن ثمّ حصده بطولتين متتاليتين مع إنتر ميلان، يُمنّي النفس بإضافة اللقب الثالث لفريقه في السعودية، والرابع له شخصياً في بطولات السوبر، والتاسع في تاريخ النادي.إنتر ميلان لم يخسر أي لقبٍ كان طرفاً فيه بالسعودية، إذ لن تكون المواجهة النهائية سهلة، خصوصاً أن غريمه التقليدي اي سي ميلان، سيعمل جاهداً على ردّ الدين، بعد خسارته أمامه عام 2023، فيما يتمتعُ إنتر ميلان بتميزٍ كبير أثناء مباريات كأس السوبر الإيطالي في المملكة، إذ لم يتلقَّ أي هدف خلال مشاركاته الثلاث الماضية، ما يؤكد قوة منظومته.