يُسدل الستار على بطولة خليجي زين 26 اليوم (السبت) بين منتخبي عُمان والبحرين على ملعب جابر الأحمد الدولي في العاصمة الكويتية، إذ دوماً ما تكون مواجهة المنتخبين مليئة بالإثارة والندية، إلا أن جميعها تصب لمصلحة «برازيل الخليج» الأحمر العماني الذي لم يخسر أي مباراة لا تقبل فيها القسمة على اثنين ضمن بطولات كأس الخليج، حيث سبق أن تواجها في أربعة لقاءات ضمن «خروج المغلوب»، وكانت جميعها بالدور نصف النهائي من ذات البطولة.خليجي 17عام 2004 وتحديداً ضمن بطولة خليجي 17 التقى «الأحمران» عُمان والبحرين بنصف النهائي وكان اللقاء مميزاً من حيث المستوى والنتيجة والخمسة أهداف التي حضرت، حيث نجح أبناء السلطنة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل لعمان كل من: عماد الحوسني (هدفين)، وبدر الميمني، فيما أحرز هدفي البحرين: محمود جلال، ودعيج ناصر.هدف يتيموضمن خليجي 18 كرر المنتخب العماني انتصاره بنصف النهائي على الأحمر البحريني بهدف دون مقابل، أحرزه النجم المعتزل بدر الميمني.هدف عكسيوفي بطولة خليجي 23 تجدد اللقاء بين «الأحمرين» ضمن نصف النهائي ونجح منتخب عُمان كعادته في الفوز بهدف دون مقابل أحرزه مهاجم البحرين مهدي عبدالجبار (هدف عكسي) في مرمى منتخب بلاده.اليحمدي خلّصهاوفي خليجي 25، منح لاعب خط وسط عُمان اللاعب جميل اليحمدي هدف التأهل للنهائي الذي سجله عند الدقيقة 83 في مرمى المنتخب البحريني.