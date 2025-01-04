حجز فريق اي سي ميلان مقعده رسمياً في نهائي كأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه على منافسه يوفنتوس بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في البطولة التي تندرج ضمن برنامج جودة الحياة، وتنظمها وزارة الرياضة.ووسط حضورٍ جماهيري وإعلامي كبير، غطى جنبات الملعب بأكمله، نجح يوفنتوس في افتتاح اللقاء في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول، عن طريق لاعبه التركي كينان يلدز، وكان قريباً من مضاعفة النتيجة، إلا أن هجوم الفريق لم ينجح في استثمار الفرص المتاحة.وفي الشوط الثاني؛ تمكن اي سي ميلان من تعديل الكفّة في الدقيقة الـ71، وبإمضاءٍ من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، عن طريقِ ركلةِ جزاء، فيما جاء الهدف الثاني لفريق اي سي ميلان عند الدقيقة الـ75، عبر خطأٍ عكسي من المدافع الإيطالي فيديريكو غاتي، ليمنحَ اي سي ميلان بطاقة العبور إلى المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي إنتر ميلان، والتي ستقام يوم الاثنين 6 يناير 2025.يذكر أن فريق إنتر ميلان يسعى للحفاظ على لقبه، والذي حققه في النسختين الماضيتين اللتين استضافتهما السعودية في الرياض، ومحاولة الوصول إلى اللقب التاسع له في تاريخه، بينما يمنّي فريق اي سي ميلان نفسه بالحصول على اللقب الأول له في السعودية ، والثامن في تاريخه.