تستعد العُلا لاستضافة النسخة الجديدة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء، التي ستشهد منافسات عالمية المستوى بين أبرز نجوم هذه الرياضة العالمية في الفترة من 17 إلى 18 يناير 2025، في حدث رياضي واعد ومليء بالمفاجآت.تُقام البطولة في قرية الفرسان للفروسية ضمن محيط المناظر الطبيعية لواحة العُلا التاريخية، وهي البطولة المنظمة الوحيدة عالمياً المقامة على رمال الصحراء. رسخت هذه البطولة مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية والمجتمعية الراقية في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت وجهةً لا غنى عنها لعشاق الفروسية والفعاليات المميزة.تشهد نسخة 2025 من البطولة مشاركة نخبة من لاعبي البولو المحترفين للتنافس على جائزة كأس بولو الصحراء المرموقة. يعود الأسطورة الأرجنتينية أدولفو كامبياسو، أحد أعظم لاعبي البولو في التاريخ ومؤسس فريق لا دولفينا الشهير، إلى العُلا لاستعراض مهاراته الفريدة في رياضة البولو فوق الرمال الذهبية. ينضم إلى كامبياسو في العُلا ابنه وزميله في الفريق أدولفو «بوروتو» كامبياسو جونيور، وابنته ميا كامبياسو، اللذان يسعيان بكل حماس إلى متابعة مسيرة والدهما الحافلة وإرثه المميز في رياضة البولو.ترتفع حدة المنافسة بمشاركة مجموعة أخرى من النجوم، بمن فيهم بابلو ماكدونو، عضو فريق لا دولفينا سابقاً وأحد أبرز اللاعبين في العالم، وناتشو فيغيراس، أحد أبرز لاعبي البولو المحترفين والموهوبين في الساحة العالمية. كما ستضفي مشاركة ميل هاين مزيداً من الحماس إلى المنافسات التي تحتضنها العُلا فوق رمالها الذهبية.إضافة إلى اللاعبين المحترفين، ستشارك في البطولة مجموعة مرموقة من الرعاة الملكيين، بمن فيهم الأمير سلطان بن خالد الفيصل، والأمير سلطان بن سلمان آل سعود، والأمير عباس بن علي، والأمير حمزة بن عباس، وإيرل مدينة مدينا؛ هاري لويس ديفيد ماونتباتن، وماركيزة ميلفورد هافن؛ كلير ماونتباتن. بينما تشمل قائمة الرعاة الدوليين الذين تأكدت مشاركتهم سارة سيجل ماغنيس، وبلوي بينساينج، ومحمد السويدي، وميغيل موريل، وفيليب مولر، وكلاريندا تيا-دهارمادي.تتكون البطولة من 6 فرق: العُلا، وريتشارد ميل، وبنتلي، وبادجيت السعودية، ودادان، وعكمة. يضم كل منها لاعباً محترفاً، وراعياً دولياً، وشخصية رفيعة المستوى. ستتنافس الفرق في مباريات حماسية على مدار يومين من العروض الرياضية النخبوية للظفر بكأس بولو الصحراء.تنظم البطولة من قبل لحظات العُلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، وتأتي للاحتفال بإرث الفروسية العريق في المملكة العربية السعودية، مع تسليط الضوء على جمال المنطقة الطبيعي وثرائها الثقافي. بفضل تكويناتها الصخرية الفريدة ومعالمها التاريخية، توفر العُلا البيئة المثالية لاستضافة البطولة، حيث تمتزج تقاليد الصحراء القديمة مع أجواء البولو المليئة بالإثارة.إضافة لعروض البولو المنتظرة، تتضمن البطولة مجموعة من التجارب الغامرة، بما في ذلك العديد من مناطق المشاهدة المميزة لكبار الشخصيات، وصالات الحضور الفاخرة، وخيارات الطعام الشهية. ستتضمن الفعالية أيضاً منطقة مخصصة للأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع بأروع الأنشطة التفاعلية. بينما تضفي تجارب العلامات التجارية المصاحبة للبطولة مزيداً من التميّز على تجربة الزوار. سيكون للأنشطة الثقافية دور بارز في البطولة، مع عروض فنية حية، مما يمنح الجميع تجربة لا تُنسى.ولمن يتطلع لاقتناء ذكرى، توفر قرية التجزئة مجموعة مختارة من البضائع والمنتجات المستوحاة من عالم البولو، فضلاً عن الحرف المحلية المصنوعة بدقة.تعتبر بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء جزءاً من تقويم فعاليات لحظات العُلا، التي تروج للثقافة والترفيه والسياحة في المملكة العربية السعودية. تتماشى البطولة مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز السياحة الثقافية، وتقديم عروض ترفيهية عالمية المستوى.من المُنتظر أن يستقطب هذا الحدث في نسخته لعام 2025 جمهوراً عالمياً واسعاً، يشمل أصحاب السمو الملكي، وكبار الشخصيات، ومُحبّي رياضة البولو، ما يُرسّخ مكانة العُلا كوجهة دولية رائدة للفعاليات الثقافية والرياضية المرموقة.