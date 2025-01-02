يحتفل نادي الاتحاد، اليوم الخميس، بانضمامه لنادي الروّاد العالميين كأقدم نادٍ سعودي، ويأتي الحفل تحت رعاية التقويم الوطني لفعاليات محافظة جدة، وسيكون الاتحاد أول نادٍ عربي وخليجي يحصل على هذه العضوية (رقم 32 عالمياً) في النادي؛ الذي يجمع أعرق أندية كرة القدم في العالم.وسيقام حفل تسلُّم شهادة الانضمام لنادي الروّاد على مسرح عبادي أرينا بجدة، وسيكون من أبرز فقرات الحفل تكريم الرئيس الفخري الراحل الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز، كما سيتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة؛ منها معرض عن تاريخ النادي منذ تأسيسه في 26 ديسمبر من عام 1927 حتى وقتنا الحاضر، وعرض لأبرز منجزات وبطولات النادي عبر تاريخه العريق، إضافة إلى الفقرات الغنائية التي سيحييها نجما الفن الخليجي حسين الجسمي وفهد الكبيسي.وبهذه المناسبة، أكد المهندس لؤي مشعبي رئيس مجلس إدارة النادي، أنَّ انضمام نادي الاتحاد لنادي الروّاد يعكس عراقة الاتحاد وريادته، بعد أن حافظ على نشاطه وتوهجه طيلة هذه الأعوام، رغم العديد من الصعاب والتحديات التي واجهت مسيرته واستطاع التغلب عليها بوفاء وتضحيات أبنائه.وقدّم رئيس مجلس إدارة النادي الشكر لأعضاء مركز التوثيق والمعلومات بنادي الاتحاد على الجهود التي قاموا بها في التواصل، وتقديم كل ما يلزم لتأكيد أحقية نادي الاتحاد في الحضور ضمن نادي الرواد العالمي.حفل نادي الاتحادمشاركة الفنانينحسين الجسمي وفهد الكبيسيالموقع: مسرح عبادي أرينا بجدةبداية الحفل 9:30 مساء حتى 2:00 صباحاً