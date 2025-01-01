كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج المقامة حالياً في دولة الكويت عن توجيه خطابات للاتحادات المشاركة لترشيح «أساطير» كروية للمشاركة في حفل التكريم الذي سيُقام خلال المباراة النهائية بين عمان والبحرين السبت القادم.

وأكد مصدر مسؤول لـ«عكاظ» أن أربعة اتحادات أرسلت أسماء مرشحيها للتكريم، أبرزها الكويت التي رشحت الدولي السابق جاسم يعقوب. وأوضح المصدر أن اللجنة تنتظر بقية الترشيحات لإتمام الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى إرسال تذكير للاتحادات اليوم (الأربعاء) بشأن ذلك.

وأشار المصدر إلى أن فكرة التكريم تهدف إلى إبراز الجيل الذهبي الذي تألق في المحافل الكروية، لافتاً إلى أن اختيار «الأساطير» هو قرار اتحادي بحت، ولا تتدخل اللجنة المنظمة في تحديد الأسماء. وأضاف أن مفهوم «الأسطورة» قد يختلف بين الجماهير، مستشهداً بمقارنات مثل ميسي ومارادونا، أو رونالدو البرازيلي وبيليه، إذ يظل اللقب مرتبطاً بالأجيال والانطباعات الفردية.

• التتويج قاري.. والظروف الجوية تحدد الآلية

وحول ترتيبات النهائي، أوضح المصدر لـ«عكاظ» أن المباراة ستكون تحت رعاية ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مع خطتين للتتويج تعتمدان على الظروف الجوية. الخطة الأولى تشمل تتويج البطل على أرض الملعب، بأسلوب مشابه للبطولات القارية، بينما تنص الخطة الأخرى على إقامة مراسم التتويج في المنصة الرئيسية مصحوبة بحفل بسيط. وأكد المصدر أن القنوات المالكة لحقوق البث ستنقل المباراة النهائية بالكامل.

• بطولة خاصة لقدامى الخليج في فبراير القادم

أما بشأن المباراة التكريمية بين قدامى الخليج والكويت، فأوضح المصدر أن الفكرة تم تأجيلها خلال البطولة الحالية بعد طرح وزير الرياضة الكويتي عبدالرحمن المطيري مقترحاً لإقامة بطولة خليجية تجمع قدامى أساطير ونجوم اللعبة في الخليج، ستنظم في فبراير القادم خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

• ملابسات موعد مباراة السعودية وعمان

وفي ما يتعلق بالجدل حول موعد مباراة نصف النهائي بين السعودية وعمان، أكد المصدر لـ«عكاظ» أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج اقترحت نقل المباراة إلى الملعب الرئيسي وإقامتها الأربعاء، وهو ما رفضه الجانب السعودي، مطالباً بإبقائها الثلاثاء في حال نقلها. ونتيجة لذلك، لُعبت المباراة على ملعب جابر مبارك الأحمد الذي يتسع لـ15 ألف مشجع.